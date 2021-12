Linus® Smart Lock: el mejor regalo para una navidad inteligente

Todos tenemos nuestro ritual a la hora de salir de casa: gafas de sol, cartera, el móvil en un bolsillo, las llaves en otro… Pero también es cierto que no siempre todo nos sale como normalmente lo tenemos planificado: cerramos la puerta, y quizás damos unos pasos y volvemos atrás para comprobar si realmente está cerrada; o nos palpamos los bolsillos asegurándonos de que las llaves están ahí; o la típica llamada a alguien de confianza para que te traiga ese juego de llaves que le diste, y que ya no sabe dónde está, porque has salido y te has dejado las llaves dentro. A todos nos ha pasado.

Pero si consumimos música sin tener ningún disco; vemos series y películas sin ocupar espacio en las estanterías con cientos de DVD; o tenemos toda una biblioteca en un solo dispositivo; ¿por qué seguimos caminando por la calle con un manojo de pesadas llaves en nuestro bolsillo para abrir las puertas de nuestro día a día?

Esto mismo se planteó Yale, empresa experta en seguridad desde hace 180 años, y de su departamento de I+D salió la nueva cerradura inteligente Linus®, que permite bloquear y desbloquear la cerradura de forma segura desde cualquier lugar.

Con su avanzado software y la intuitiva app Yale Access, Linus® permite a sus usuarios acceder al hogar sin utilizar llaves, ver quién entra y sale y cuándo, conceder llaves virtuales para invitados y comprobar si la puerta está abierta o cerrada. “Lo que realmente diferencia a Linus® de otras cerraduras inteligentes del mercado son los 180 años de experiencia en seguridad y la innovación con la que se ha desarrollado. Esto hace que los consumidores puedan disfrutar de una verdadera tranquilidad al saber que están utilizando lo último en seguridad, con las más avanzadas funcionalidades que protegerán su hogar y todo lo que hay en él”, comenta Kate Clark, directora general de Yale EMEA.