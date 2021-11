Envejecer es una de las cosas que nos da más miedo, pero de la que no podremos escapar, y aquí entra la medicina estética, que no está reñida con la salud y el bienestar, ¿verdad?

El well aging se fundamenta en buscar un envejecimiento sano, natural, sostenible y armonioso, es decir, «verse bien para sentirse mejor», y cada vez son más los hombres y mujeres que se decantan por esta filosofía de vida y de belleza.

Asimismo, todo el contexto de la medicina estética se está adaptando al well aging y cada vez nos encontramos con más tratamientos que se centran en mantener una imagen de belleza natural, con mucha vitalidad, salud y bienestar, sin querer aparentar 20 años menos. El compromiso con nuestra profesión y filosofía como clínica reside en resaltar la belleza de las expresiones, emociones y vivencias que forman parte de nuestra identidad e historia. Como nos dijo una paciente al finalizar su tratamiento ante el espejo: “me encanta porque me veo en estos momentos como yo me recordaba, siendo la versión que soy ahora”.

¿Cuál es esta filosofía con la que abordáis los casos?

Nuestra esencia se basa en una comunicación honesta, profesional y de confianza con nuestros pacientes donde prima la salud y bienestar del mismo. En Clínica Judit Valiente respetamos los gustos y preferencias de cada uno de nuestros pacientes, siempre, recalcamos, siempre que estén sustentados por un buen diagnóstico médico. La medicina estética es eso, es medicina, es salud y no únicamente estética. Por eso, una de nuestras premisas básicas es ofrecer un enfoque integral de la medicina estética basado en resultados naturales y respetuosos con los rasgos individuales. No existen dos rostros idénticos ni tampoco dos tratamientos iguales. Cada paciente debe tener un tratamiento individualizado que ofrezca soluciones únicas sin riesgo para su salud. Por ello, una buena valoración en cada visita de nuestros pacientes es fundamental para el éxito del tratamiento. Con una extensa y detallada historia clínica del paciente, desde el tipo de profesión que desarrollan, si lo hacen al aire libre o no, nivel de actividad física o hábitos, hasta antecedentes genéticos o enfermedades actuales. Este trato individualizado y exhaustivo marcará la diferencia, no únicamente en las posibles complicaciones que puedan presentarse durante el tratamiento, sino en el resultado del tratamiento a corto, medio y largo plazo.

En Clínica Dra. Judit Valiente habéis incorporado dos nuevas técnicas, como son la Regeneración dérmica y el Plasma IQ. ¿Qué nos puedes contar de ellas y para quién están indicadas?

La regeneración dérmica es un concepto muy novedoso, es un paso más en el rejuvenecimiento facial. El tratamiento sigue teniendo como protagonista al ácido hialurónico, que es de sobra conocido y, por tanto, nos aporta mucha seguridad, asociado a un compuesto que no es degradado por la hialuronidasa autóloga, por tanto, hará que perdure más en el tiempo. Además, ahora hablamos de regeneración y no solo de estimulación como hablábamos hasta ahora. Esto se debe a la actuación a nivel intracelular, activando los receptores que estimulan el colágeno joven (colágeno tipo 3). Esto hace que dispongamos de un nuevo producto que no altera los volúmenes faciales para nada, sino que regenera más rápidamente el fibroblasto, así obtenemos un mayor efecto tensor y de hidratación sobre la piel. Este tratamiento estaría indicado para cualquier tipo de paciente y en cualquier zona; cara, manos, escote, cuello. Pero, sobre todo, está dirigido a aquellos pacientes que, debido a sus hábitos, tardan más en regenerar el colágeno, así como en aquellos pacientes en lo que no podemos aportar absolutamente nada de peso ni volumen, pero sí necesitamos regenerar la dermis y crear un efecto tensor.

En cuanto al Plasma IQ, en sí, no es un tratamiento novedoso, lo que es novedoso es la incorporación de un aparato que nos permite trabajar con dos fluencias diferentes, así conseguimos mejores resultados y más seguros. Este tratamiento estaría indicado para todo tipo de pequeñas lesiones cutáneas, donde ya lo estábamos utilizando anteriormente, pero, sobre todo, estamos obteniendo unos resultados realmente satisfactorios en aquellos pacientes que tienen un exceso moderado de piel en los párpados superiores donde se produce un rejuvenecimiento generalizado de toda el área parpebral, siempre y cuando no haya una indicación expresamente quirúrgica.

Para finalizar, una pregunta de servicio público: ¿cuándo debo acudir a profesionales de la medicina estética como vosotros y qué debo tener presente?

Uno de los aspectos más interesantes del well-aging frente al clásico enfoque antienvejecimiento es la prevención: los pacientes pueden venir como prevención del proceso de envejecimiento que no esperan ver signos evidentes de envejecimiento para tratarlos. Se preocupan por la hidratación, el tono, las ojeras, los labios… Esto nos permite abordar los posibles problemas de forma pausada, y equilibrada.

Por otra parte, cada vez nos encontramos más pacientes que acuden a la consulta preocupados por lo que transmite su rostro, y no tanto por sus arrugas. Si el paciente se ve una pérdida de volumen, eso provoca un aspecto cansado, piel apagada, expresión triste, etc. También será un momento idóneo para acudir a un médico estético.

O, simplemente, siempre que queramos mejorar algún aspecto facial o corporal con el fin de conseguir una mayor armonía en esas zonas.

Tenemos que tener presente que conseguir un aspecto saludable y mantenerse joven es una carrera de fondo, no existen varitas mágicas en el proceso de envejecimiento. Los cambios deben de ser moderados y progresivos. Para ello, es muy importante la colaboración médico -paciente para conseguir que los resultados se prolonguen en el tiempo de forma natural, consiguiendo que el proceso de envejecimiento sea armonioso y sostenible, sin olvidar la importancia que cobran los hábitos y estilo de vida: la alimentación, el mindfulness o el ejercicio físico, aspectos clave para alcanzar un envejecimiento natural, elegante y que desprenda armonía.

www.clinicajuditvaliente.com

IG: @clinicajuditvaliente