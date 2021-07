“No te voy a contar todos los secretos del éxito de Meridiem Games porque me los guardo para mí”

Tal como dice el lema de Meridiem Games, “de todo para todos”, y esto solo se consigue con un portfolio de títulos amplio y variado. Con ello pretenden establecer una base de negocio sólido a nivel español e internacional, dando a los estudios, tanto grandes como pequeños, la oportunidad de que sus sueños plasmados en videojuegos salgan a la luz en versiones físicas.

Cuando pensamos en empresas de videojuegos, vemos pequeños sueños en un garaje oscuro que llegan hasta el E3. ¿Cómo empezó Meridiem Games?

Meridiem Games empieza en mayo de 2014: la cocina de mi casa se convierte en la oficina dónde pasamos muchas horas. Unos inicios muy duros sin apenas clientes y con muy poco catálogo, dónde el conseguir hacerte un hueco, mantenerse como empresa y destacar era bastante complicado. Pero poco a poco y con el paso del tiempo fuimos estableciendo mejores acuerdos y más clientes, y eso nos dio una estabilidad para poder crecer. La verdad es que de los inicios guardo grandes recuerdos.

¿Y hoy, dónde se encuentra Meridiem Games?

Con mucho esfuerzo y mucha dedicación podemos asegurar que hoy nos encontramos con una de las empresas más importantes del sector de videojuegos en España. Meridiem ha cambiado mucho con el paso del tiempo, a día de hoy también inmersos en un proyecto apasionante dónde estamos demostrando que podemos hacer grandes cosas, ya no sólo a nivel España, sino a nivel Internacional.

Y por medio, un extenso catálogo para hacer las delicias de cualquier jugador. ¿Cuál es el secreto de esta expansión?

Pues la verdad que el dicho del trabajo da sus frutos es bien cierto. No te voy a contar todos los secretos porque me los guardo para mí, pero si puedo asegurarte que el tener grandes profesionales en plantilla y que sientan esto como suyo hace que Meridiem se ponga en el punto de mira y muchos vengan a nosotros a que, o bien distribuyamos su videojuego en España, o bien hagamos una edición física para distribuir a nivel internacional. Hemos tenido un crecimiento muy importante en los últimos años a nivel empresarial, mejores juegos, mejor catálogo y ser muy constantes en conseguir los objetivos anuales hacen que este sueño sea real. Realmente miro atrás y me parece increíble todo lo que estamos consiguiendo.

¿Qué hitos destacarías de este catálogo?

Pues dentro del catálogo de Meridiem tenemos grandes lanzamientos a lo largo de nuestra vida. Comenzamos con la saga Tropico, a la que le guardo mucho cariño ya que fueron nuestros inicios. Después sacamos títulos como Pillars of Eternity o Divinity Original Sin, la saga Syberia, licencias como Asterix & Obelix, The Walking Dead, Ori y un largo etc. A nivel internacional hemos realizado ediciones como la de Fahrenheit, Daymare o el famoso Pang, grandes títulos en preciosas ediciones que vieron la luz entre el año pasado y este.

Y de cara al futuro, ¿qué novedades vendrán?

De cara a nuestro futuro tenemos grandes sorpresas y hay acuerdos muy importantes que están aún por desvelarse. Ahora en verano, por ejemplo, tenemos el lanzamiento internacional español Song of Horror, un gran título para los amantes del terror clásico en una preciosa edición física. Estamos con mucho trabajo para poder demostrar lo que somos capaces de hacer, y con mucha ilusión de poder enseñar lo que hacemos y lo que nos espera: un año maravilloso por delante.