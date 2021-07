MYSPHERA, la empresa española capaz de eliminar las listas de espera quirúrgicas

Con más del 25% de la población con todas las pautas de la vacuna completadas sería esperable ver como la pandemia da un respiro al Sistema de Salud Nacional. De hecho, en departamentos tan cruciales como las UCIS esta situación sí que es una realidad. Sin embargo, las consecuencias de la COVID-19 son alargadas, graves y muy preocupantes. Desde el Proyecto Venturi, que se está encargando de analizar en detalle el estado del sistema sanitario tras la crisis de la COVID-19, se cuantifica que existen más de un millón de personas en espera de una operación quirúrgica.

El colapso sanitario no solo ha afectado a aquellas personas pendientes de cirugía, sino a todos los pacientes a la espera de indicación quirúrgica. Una demanda oculta que, en base a los estudios estadísticos del Proyecto Venturi, puede ser de casi 500.000 personas. Pacientes que acabarán sumándose a las cifras oficiales de listas de espera que ascienden a 685.175 pacientes.

Una presión asistencial insostenible para el modelo clásico hospitalario, ya que solo para absorber la demanda no atendida en 2019, previa a la pandemia, se necesitarían ya más de 100 quirófanos más a pleno rendimiento durante un año. Esta coyuntura no solo afecta directamente a los pacientes, sino también a los profesionales. En el caso de los primeros, las cancelaciones han afectado a su salud: patologías leves se han convertido en graves, merma de calidad de vida, dolores que se extienden en el tiempo, … Y por otro lado, los sanitarios que tienen que ver como su esfuerzo no cesa y ahora deben seguir dando el máximo de sí mismos para reducir las listas de espera o, al menos, volver a las cifras previas a la pandemia.