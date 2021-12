Con ejercicio y una dieta variada y saludable, beber una copa de vino es el mejor maridaje para una vida sana, como demuestran los efectos que su consumo moderado pueden tener en nuestro cuerpo. Sin embargo, es importante resaltar que, aunque numerosos estudios demuestran los beneficios para la salud del consumo moderado de vino, la mayoría de los investigadores advierte que ello no es suficiente motivo para que alguien que no bebe comience a hacerlo por motivos de salud.

De hecho, la comunidad científica suele ser preventiva advirtiendo que los beneficios para la salud del vino en un estudio en particular, no garantiza que los no bebedores o abstemios deban comenzar a disfrutar de una copa al día para mejorar su salud.

¡Brindemos con moderación!