Es una empresa pionera en el Metaverso desde 2014, inició sus operaciones de la mano de los primeros prototipos de gafas virtuales Oculus (ahora META).

Actualmente ha realizado más de 230 proyectos para 90 grandes marcas como Vodafone, META, Disney, Ferrari, Mastercard, IKEA, Telefónica o Inditex.

Ha recibido más de 30 premios nacionales e internacionales en innovación y creatividad aplicada a proyectos virtuales (inspirational, Google Best, Lovie Awards, etc), sus integrantes han sido destacados en la revista FORBES y como TOP 20 Leaders for tomorrow del Instituto Choiseul durante dos años consecutivos entre otros.