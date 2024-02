Echanove Puig y Jon Prada, co CEO de Be Levels, recibieron el Premio a los mejores complementos naturales del año Para la Salud de la Gente. Se trata de una serie de productos especialmente pensados para aquellas personas comprometidas con la salud a través de la alimentación, la salud y el deporte. «Mi padre siempre me ha dicho que de todas las situaciones complejas se puede sacar algo bueno. Eso me pasó con la pandemia. Fue el cierre de mi primer proyecto emprendedor, pero también el nacimiento de Be Leveles», detalló Maldijan, mientras que Prada reconocía que fundar una startup puede que no te asigne un salario fijo al mes, pero es como cursar un MBA en vivo y en directo.