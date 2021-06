“La mayoría de los problemas con el alquiler suelen estar motivados por no haber hecho una buena selección de inquilinos”

Alquiler Plus es una empresa especializada en la protección a propietarios de viviendas en alquiler que cuenta con más de 10 años de experiencia y miles de contratos de alquiler firmados.

El objetivo de Alquiler Plus es realizar una auténtica gestión integral del alquiler, despreocupando al propietario de todos los trámites para conseguir un alquiler seguro de su vivienda. Alquiler Plus cuenta con todos los medios técnicos y humanos para dar el mejor servicio, dando especial importancia a la atención personalizada de cada cliente. Hablamos de todo ello con Rubén González Rojas, Director General y Socio Fundador de Alquiler Plus