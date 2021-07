Promega Biotech: I+D al servicio de la ciencia y de las personas

Quizás 2020 no fuera el mejor de los años para estar de fiesta, pero como las efemérides no se planifican ni se proyectan a futuro, cumplir años para una empresa siempre es motivo de satisfacción. Esto es lo que le sucedió a Promega Biotech Ibérica, filial de la norteamericana Promega Corporation, cumplió 15 años en España. Además, fue un año en el que su labor y la del sector biotecnológico fue más necesaria que nunca. “La primera lástima es que no lo pudimos celebrar todos juntos como la efeméride se merece, pero ya llegará el momento”, comenta Gijs Jan Jochems, Director General.