¿Cuál fue el motivo por el que valoraste iniciar el tratamiento?

El motivo por el que decidí consultar con el Dr. Ramón Sieira fue porque después de haber realizado un tratamiento de ortodoncia hacía unos años porque tenía dolor, este no había desaparecido. Era un dolor localizado en la articulación de la mandíbula en el lado izquierdo.

¿Qué síntomas tenías en tu vida diaria?

Básicamente, me crujía la mandíbula y tenía molestias al masticar. Fui aguantando hasta que, al comer alimentos más duros o crujientes, la boca se me quedaba bloqueada y no podía abrirla. Sentía muy contracturada mi musculatura y no estaba a gusto con mi forma de morder. Además, tampoco me veía bien.

En ese momento, ¿qué decisión tomaste?

Gracias a la visita con el Dr. Ramón Sieira, lo vi mucho más claro. Me explicó el origen de mi problema y me indicó que realizara una visita con el Dr. Alberto Canábez, especialista en ortodoncia, para completar el diagnóstico y comenzar a tratar de forma conjunta el problema que tenía en la mandíbula y la articulación.

¿En qué consistió el tratamiento?

Tras una serie de pruebas, me recomendaron iniciar un tratamiento con una férula que me estabilizara la articulación. Fue ponerme la férula y el crujido desapareció instantáneamente. Además, el dolor también mejoró hasta desaparecer. Tuve que llevar la férula unos meses para poder tratar la articulación y poder continuar, después, con la siguiente etapa del tratamiento.

Una vez completaste el tratamiento con la férula, ¿cuál fue el siguiente paso? Es decir, esta segunda parte del tratamiento.

Pude entender mucho mejor mi problema e inicié el tratamiento de ortodoncia para alinear mis dientes y completar la preparación para la cirugía ortognática. Estuve en torno a 10 meses de tratamiento con ortodoncia y después me operé con el Dr. Ramon Sieira Gil y su equipo.

¿Cómo fue para ti el proceso de la cirugía ortognática?

Lo viví con cierta expectación, claro está que estaba algo nerviosa. Gracias a las explicaciones del Dr. Sieira, que me pormenorizó todos los detalles, lo pude llevar mejor. Además, todo ocurrió tal y como él me lo había explicado. Cuando vi que mi evolución era y ocurría según sus explicaciones, me dio mucha tranquilidad y confianza durante todo el proceso.

Hablemos un poco de este proceso por si hay lectores que estén pendientes de una operación o están pensando en someterse a ella. ¿Fue un proceso doloroso? ¿Cómo te sentiste después de la intervención?

Nada de eso, no fue doloroso. Sí que es verdad que tuve algunas molestias, pero nada fuera de lo normal después de la cirugía. Pasada la primera semana, poco a poco todo fue volviendo a la normalidad. En ese momento ya podía apreciar el cambio que suponía la cirugía y el buen resultado.

Me sentí muy apoyada en todo momento, y todo el equipo me hizo ver que estaban pendientes de mí, para lo que pudiera necesitar. Esto para mí fue muy importante y estoy muy agradecida por este apoyo que sentí durante el proceso.

¿Qué ha significado para ti todo este tiempo de tratamiento, valorando el proceso desde su inicio y el resultado final?

Puedo decir que estoy contentísima. Es lo mejor que he hecho nunca.

siesmax.com