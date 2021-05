“Debemos estar atentos a los cambios en el comportamiento de nuestros hijos”

La pandemia pasará, pero los trastornos psicológicos han estado siempre ahí. En vuestros 10 años habéis visto muchos casos, ¿qué consejos podrías dar a los padres y a los más jóvenes?

Lo primero que recomendaría, tanto a padres como a jóvenes, es acudir al psicólogo, que no es, ni más ni menos, que buscar ayuda profesional ante unos problemas que, por sí solos, no se pueden resolver. Es muy importante desestigmatizar la idea de acudir al psicólogo. Si los padres o los propios adolescentes detectan cambios en sus comportamientos, emociones, si aparecen problemas de convivencia o de relación con otras personas o simplemente no se encuentran a gusto con cómo van las cosas, es un buen momento para buscar ayuda profesional. Otro aspecto importante cuando hablamos de niños y adolescentes es la implicación de los padres, que en el caso de los más pequeños es fundamental para abordar el tratamiento. Los adolescentes también han de sentir el apoyo de sus padres a la hora de afrontar sus dificultades, siendo este un factor que mejora mucho el pronóstico de la evolución.

Y siguiendo con vuestro 10º aniversario, tenéis en marcha una campaña muy interesante… ¿de qué trata y qué perseguís con ella?

Tras diez años interviniendo con niños, adolescentes y sus familias, queríamos ofrecer a la sociedad lo aprendido durante todo este proceso. Con la campaña ‘Una mente sana empieza en la infancia’ perseguimos, por un lado, dar a conocer a la sociedad los problemas de salud mental infanto-juvenil aportando diversas soluciones y, por otro, concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental desde que somos pequeños, ya que es la mejor prevención para tener una buena salud mental cuando somos adultos. Para ello, hemos creado vídeos, información gráfica, consejos para padres y diversos webinars en los que intentamos explicar los diferentes problemas de salud mental infanto-juvenil que nos encontramos en nuestra práctica diaria, aportando nuestra experiencia y la de grandes expertos nacionales que participan en la misma.