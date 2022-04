El de presentar el borrador de mi declaración de la renta sin modificar una coma. Lo admito: me abruman las casillas, no entiendo el lenguaje, todas las pantallas me parecen iguales, el vocabulario inaccesible… Así que cada año aceptaba mi borrador tal cual lo había encontrado. Total, eso del ahorro seguro que no era para mí.

Pero estaba seguro de que no era el único y, un día, en una conversación con unos amigos, lo buscamos en Internet. Las cifras eran demoledoras: los españoles dejamos de percibir más de 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas, según un estudio elaborado por TaxDown.

Este mismo estudio apuntaba que hasta un 32% presenta su ejercicio fiscal sin modicar el borrador de la renta ni pensarlo. Muchos de ellos, como yo, lo harían por desconocimiento.