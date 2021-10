¿Qué es la hiperplasia benigna de próstata?

La próstata es una glándula que rodea el conducto urinario que comunica la vejiga de la orina con el exterior que con los años va aumentando de tamaño debido sobre todo a la influencia hormonal de la testosterona. Esto puede producir la compresión de la uretra y dificultar la salida de la orina. Ese crecimiento produce lo que llamamos la Hiperplasia Benigna de próstata (HBP) o adenoma.

¿Cuáles son los síntomas que presenta?

Los pacientes pueden presentar nicturia (micciones durante la noche), dificultad al inicio de la micción, uso de prensa abdominal (hacer fuerza con el abdomen) para salir la orina, polaquiuria, sensación de vaciamiento incompleto (residuo post-miccional), escozor, molestias y pinchazos e incluso dolor al orinar, urgencia o imperiosidad miccional e incluso incontinencia de orina. En casos avanzados, a veces se puede producir sangrado en la orina y retención de orina.

¿Es posible prevenirla?

En principio no. Las causas que motivan el crecimiento de la próstata no están todavía totalmente establecidas, pero hay evidencias de que existen factores genéticos y hormonales que inciden que que se produzca. Sí se sabe que la existencia de la testosterona masculina y la edad son los dos factores determinantes para su aparición.

¿Qué opciones ofrece la urología actual para tratarla?

Hoy en día, el tratamiento médico con alfabloqueantes y otros medicamentos puede ser una opción inicial de tratamiento, aunque este grupo de fármacos no está exento de efectos secundarios. En aquellos pacientes en los que no hace el efecto terapéutico deseado o le producen importantes efectos adversos, debe recomendarse el tratamiento quirúrgico. En nuestra opinión la técnica de enucleación mediante láser Holmio (HoLEP) es la mejor opción y no contemplamos una cirugía abierta desde hace años.

¿Qué ventajas aporta la utilización del láser de holmio para tratar la HBP?

Se trata de una técnica avanzada que consiste en la disección de la glándula prostática hipertrófica mediante una fibra de láser holmio de 550 micras, siguiendo el mismo plano quirúrgico que se diseca durante la cirugía abierta o el que se pretende alcanzar durante una resección transuretral prostática clásica. El láser de Holmio opera con una penetración de 2-3 mm, lo que posibilita la adecuada coagulación de los vasos sanguíneos en tiempo real, evitando el sangrado. Esta técnica quirúrgica se realiza bajo visión directa en alta definición; se inicia a través de un endoscopio-resectoscopio y durante su realización, el adenoma prostático es progresivamente separado de la cápsula fibrosa que lo rodea para ser posteriormente extraído de la vejiga mediante un instrumento llamado morcelador. Todo el procedimiento se hace a través de la uretra y la anestesia utilizada es epidural.

¿Esta técnica tiene efectos secundarios?

La cirugía prostática como tal no está exenta de complicaciones. Cualquier técnica quirúrgica en la que se extirpa el adenoma prostático se asocia a una serie de complicaciones. No obstante, los estudios publicados hasta la fecha han demostrado que la técnica HoLEP tiene una tasa de complicaciones mucho menor que la de la RTU de próstata convencional o la adenomectomía abierta. El riesgo de desarrollar complicaciones durante la realización de HoLEP o en el postoperatorio inmediato es muy bajo. Como sucede con otros procedimientos, tras la realización de HoLEP la mayoría de los pacientes experimentan una pérdida de la eyaculación, pero se ha demostrado que la técnica no altera en absoluto la erección. Un estudio realizado por la Asociación Europea de Urología ha demostrado que un 92% de los pacientes operados con HoLEP estaban satisfechos o muy satisfechos al cabo de seis años y solo un 1,4% tuvo que recurrir a una reintervención, mientras que en pacientes tratados con la técnica de resección transuretral convencional la tasa de reoperación es del 8% a 6 años.

¿Para qué casos está indicado este tipo de láser?

Cualquier paciente que precise ser operado de adenoma de próstata puede beneficiarse de esta técnica. La principal ventaja es que el tamaño de la próstata es indiferente, no como en las otras técnicas quirúrgicas. En general, aquellos pacientes con próstatas mayores de 80 cc (medición por ecografía) son los más beneficiados, aunque es importante decir que un grupo de pacientes complicados, como son los mayores de 65 años con múltiples patologías y que toma anticoagulantes por problemas circulatorios o cardiovasculares, pacientes obesos, diabéticos y con enfermedades pulmonares se beneficiarían de este tipo de cirugía mínimamente invasiva, lo mismo que aquellos que rechazan la transfusión sanguínea por motivos éticos o religiosos.

¿Cómo es la recuperación del paciente?

La incorporación de la última tecnología siempre es una ventaja, de modo que la recuperación del paciente es mejor. Esta intervención se realiza en quirófano bajo anestesia epidural, dura entre 30 y 90 minutos (depende del tamaño de la próstata) y es la única técnica que iguala los beneficios de la cirugía abierta. A todo ello hay que sumar que no produce herida (evita infecciones y reduce el dolor) y el sangrado es mínimo gracias a la excelente capacidad de coagulación del HoLEP. Esto hace que la permanencia de los lavados vesicales y de la sonda uretral suela ser inferior a dos días, que la necesidad de transfundir de sangre sea inferior al 0,3% de los casos y que los pacientes puedan recibir el alta para ir a casa durante los dos días posteriores a la cirugía.

Además, resulta frecuente que los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico para tratar la HBP presenten piedras o litiasis en la vejiga. El láser de holmio es un excelente litotriptor, de manera que durante la realización de HoLEP es posible la fragmentación y extracción simultánea de las piedras presentes en la vejiga.

Por último, otra de las ventajas del HoLEP (al igual que en la cirugía a cielo abierto y a diferencia de la fotovaporización selectiva con láser verde) es que todo el material extraído se analiza por el Departamento de Anatomía Patológica para conocer la naturaleza del crecimiento prostático. En muy pocos casos el material analizado puede ser tumoral y es importante que este detalle no pase desapercibido.

