El informe ‘The future Unmasked. Predicting the future of healthcare and life sciences in 2025’ prevé un crecimiento anual del 19,3% en la industria global de la telemedicina hasta 2025 y un aumento del 15,5% en el mercado global de diagnóstico hasta 2030. Según esta estimación, el tamaño del mercado mundial de Tecnologías de la Información de la Salud alcanzará los 270,3 mil millones de dólares este año.