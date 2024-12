Estamos ante una ciudad monumental, con un patrimonio arquitectónico, cultural y de naturaleza de gran riqueza. No en vano contiene tres Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. Y no solo eso, su litoral alberga algunas de las mejores playas de la Costa Blanca. Además, es una ciudad en constante movimiento, de las que parece que no se acaban nunca. Elche es un destino que sacia al viajero.