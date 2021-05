Con este proyecto, Galicia no sólo se posiciona como líder en España en el desarrollo de este tipo de comunidades energéticas, si no que demuestra que las sinergias entre empresas son una de las mejores herramientas para competir en el nuevo panorama socieconómico derivado de la Covid-19.

Recientemente, la constructora Santiago Sur y Vagalume Energía firmaron un acuerdo estratégico de colaboración en el que seguirán desarrollando proyectos energéticos juntos, con especial interés en Galicia y las Islas Canarias, en donde la constructora cuenta con varios resorts hoteleros y un centro comercial.

Según Alejandro Díaz, Consejero Delegado del grupo Vagalume, “Galicia siempre ha sido punta de lanza en España en el desarrollo de las energías renovables y este proyecto no hace más que refrendar que nuestro tejido empresarial tiene mucho que decir en la transición energética que se llevará a cabo en los próximos años. Esta comunidad será la primera de muchas similares en nuestro país y eso no sólo nos llena de orgullo, si no que nos posiciona como un referente en el sector ”.

Por su parte, Antón Penas, representante de Santiago Sur Galicia, comenta que “queremos formar parte del gran movimiento “verde” que se está produciendo en la actualidad, para ello estamos desarrollando un proyecto con gran potencial energético y económico en nuestra casa, Galicia. Esperemos que esta comunidad energética sea el primer proyecto de muchos”.