Con la nueva ONE, Velca desmitifica la idea de que las motocicletas eléctricas no tienen suficientes prestaciones. De hecho, este modelo está concebido no sólo para aquellos usuarios que habitualmente se desplazan por entornos puramente urbanos, sino también para aquellos otros conductores que de forma más o menos asidua visitan la playa, la montaña, o bien viven en las afueras o ciudades dormitorio y bajan a trabajar a la ciudad.

Y es que los 125 km/h reales de velocidad máxima de la Velca ONE aseguran unas prestaciones que están a la altura e incluso superan a muchas otras motocicletas de combustión de 125. Además, cuenta con 220 km de autonomía y frenos con sistema ABS, un rango y una tecnología que permiten a su usuario explorar lugares mucho más allá de los meramente urbanos al circular con total seguridad y sin el temor a quedarse tirados.

¿Y a la hora de cargar su batería? En Velca han atendido las necesidades reales de la mayoría de usuarios y la batería CATL de ión litio de 8,2 kWh de capacidad de la ONE se puede recargar en unas 4,5 horas en cualquier enchufe, sin necesidad de un cable o adaptador especial y sin tener que modificar la infraestructura eléctrica doméstica.