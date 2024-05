La urgencia de abordar este problema no puede ser subestimada. Aquí es donde entra en juego la importancia del reciclaje y la economía circular, aunque, en este caso concreto, se trata de un proceso complejo y costoso debido a que, a diferencia de otros materiales, no es homogéneo. Existen hasta siete familias diferentes de plásticos, cada una con características y propiedades únicas, lo que significa que no hay una solución única para su reciclaje: desde el polietileno utilizado en bolsas de plástico hasta el cloruro de polivinilo de las tuberías, cada variante de este material requiere un enfoque específico.