Números al margen, no cabe duda que uno de los principales argumentos de venta de la floristería de Verdecora radica en el diseño. Lejos de los clásicos ramos de flores a los que estamos acostumbrados y que también forman parte de su surtido, la compañía ha apostado por la composición floral como auténtica seña de identidad de su línea de negocio. Una filosofía que permite jugar con flores poco habituales en los bouquets, para crear y recrear sensaciones o emociones con cada uno de ellos. Volúmenes, colores, texturas e, incluso, aromas forman un conjunto diseñado al milímetro para sorprender tanto a quienes deciden decorar su vida como para quienes buscan deslumbrar con un regalo. Así, flores originales y poco convencionales se unen a otras de temporada para crear colecciones temporales, permanentes, pero, también, para conmemorar días señalados que se salen de lo habitual, como el Día de la Mujer. Una forma de encontrar el ramo perfecto para cada ocasión o momento del año.

Es tal la apuesta por el diseño que, más allá de su estética, Verdecora apuesta por dotar cada composición de una personalidad propia. Un planteamiento que se plasma en que cada creación tiene su propia inspiración, haciendo de ella parte de la experiencia de cada ramo de flores. Así, regalar flores es, además, regalar una historia. Una narración que es, además, recurso perfecto para quienes carezcan de inspiración para rellenar la tarjeta que acompaña a este tipo de regalos.

Y si el diseño es importante para Verdecora en la estética de sus ramos, no lo es menos en su presentación. Llevar su modelo de floristería física a un entorno e-commerce obligaba a esta compañía, comprometida con la calidad y la excelencia, a dar respuesta al mayor desafío de la flor fresca en un entorno de venta electrónica: la logística. Una dificultad salvada gracias al diseño de un packaging específico para el envío de ramos; que no solo asegura la entrega en perfecto estado, sino que, además, garantiza que la flor no sufre en el trayecto.