La primera de las opciones es aprovechar la llegada a Barcelona en primavera del 2022 del nuevo barco más grande e innovador del mundo. Se trata de el Wonder of the Seas de Royal Caribbean, una de las embarcaciones más ambiciosas jamás vistas, con musicales de Broadway, espectáculos de baile, parques acuáticos y la mejor gastronomía en altamar. Con la oferta de Viajes El Corte Inglés, podremos recorrer el mare nostrum durante 8 días con todo tipo de entretenimientos a bordo y en tierra.