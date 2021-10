¿A qué perfil de cliente se dirigen?

En el departamento residencial, estamos bastante enfocados, dada la ubicación de nuestras oficinas, al sector medio y alto.

¿Qué diferencia a la empresa de sus competidores?

Sin duda, el servicio. Todas las innovaciones que nos planteamos en la empresa, que son muchas y son constantes, se traducen al final del camino en que estamos obsesionados con dar un servicio único. Las formaciones continuas, la inversión en tecnología, la creación de procesos que profesionalicen cada día mas nuestro día a día… finalmente se trata de que nuestro servicio sea el mejor.

¿Cómo definirían la filosofía de trabajo de Walter Haus?

“Cuida a tu cliente, cuida a tus compañeros, y no vendas nada que no comprarías”. Estamos convencidos que nuestro crecimiento se debe sobre todo a nuestro compromiso con la ética en el sector inmobiliario, que no goza precisamente de buena fama. Sabíamos desde el principio que lo que faltaba en el mercado eran asesores profesionales y que la obsesión de facturar lo que sea a cualquier precio no podía seguir siendo la tónica del mercado. Todo nuestro personal está obligado a firmar un código ético, que por cierto es vinculante, para comprometerlos con nuestros valores desde el minuto cero.

¿Se traduce esa forma de trabajar en una clientela fiel?

Se traduce en una clientela feliz. Mas allá de los propietarios de inmuebles de alquiler, o de inversores que compren y vendan pisos, es muy difícil hablar de fidelidad en nuestro mercado. En la gran mayoría de los casos, la compra o venta de una vivienda será una experiencia que tendrás una o un par de veces en la vida. Y suele ser estresante. Es por eso que es tan importante estar en manos de profesionales que sepan entender no solo el peso económico, sino también el emocional de cada operación. Sentir que estas en buenas manos y que nadie te va a engañar.

Esto, sumado a la capacitación permanente y el asesoramiento personalizado, se termina traduciendo en el nivel de reseñas que tenemos en cada una de nuestras oficinas en Google, o en que hayamos recibido el “Premio Vivienda a la Mejor Inmobiliaria de Madrid” este año.