No es casualidad que tanto el rey Felipe VI como sus hijas o el mismísimo Richard Gere hayan elegido la comodidad del calzado Yuccs para varios de sus compromisos sociales en el año que ha terminado. Se trata de una elección que no sorprende, dado que el apoyo de los reyes de España al talento MADE IN SPAIN y a los jóvenes que están detrás de estos proyectos siempre ha sido una de sus prioridades.

De ahí que Yuccs se haya hecho un hueco en el zapatero real por su calidad, diseño, comodidad e innovación. Nacida en 2019, la firma la crea Pablo Mas, un mallorquín de 29 años que sueña con revolucionar el sector del calzado. A pesar de su juventud, tiene claro que busca crear un producto único y, para ello, incorpora lana merina (material que tiempo atrás era considerado oro en España) en la fabricación de sus diseños.