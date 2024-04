Se acerca uno de los días más especiales del año y, con él, los quebraderos de cabeza típicos de esta época. Y es que regalar a una madre, con todo lo que hacen por nosotros cada día, no siempre es fácil. Pero que no cunda el pánico: tanto si son de las que dicen que no hacía falta como si son de las que nunca nada es suficientemente bueno para ellas, este año traemos el regalo perfecto.

Se trata de las zapatillas más cómodas del mercado. Y no lo decimos nosotros: lo dicen los miles de usuarios que han utilizado las redes sociales para gritarle al mundo que, gracias a este calzado, sienten que andan por las nubes.