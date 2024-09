Inteligencia Artificial, gemelo digital, Realidad Virtual… todos ellos son nuevos recursos que están entrando con fuerza en el mundo empresarial e industrial, pero para que las compañías puedan hacer un uso eficiente de estas herramientas y aprovechar todo su potencial, antes han de tener información cualificada acerca de lo que pasa en sus fábricas y maquinaria.

Sin datos, la implementación o uso de estas nuevas herramientas no tiene razón de ser. Pero no todas las organizaciones tienen capacidad para implementar la tecnología necesaria para captar los datos, ya que en muchas ocasiones trabajan con maquinaria antigua, construida y diseñada solo para fabricar, no para dar datos de funcionamiento. Estas máquinas no se pueden digitalizar ni se les puede incorporar la tecnología necesaria para capturar esos datos (PLC) y sustituirla por maquinaria más moderna puede resultar muy costoso.

En este contexto, María Rivas y dos socios más detectaron una necesidad que, hace dos años, trataron de cubrir con la creación de ZentinelMDS, una empresa que se ha instalado en DFactory Barcelona, el ecosistema de referencia internacional de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca. Esta compañía ofrece soluciones tecnológicas para «capturar mediante sensórica los datos que genera la máquina, no los datos de producción», indica Rivas, COO y confundadora de la compañía.